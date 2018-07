Peking: Sprengsatz vor US-Botschaft explodiert

Sprengsatz vor US-Botschaft in Peking explodiert

Peking Vor der US-Botschaft in Peking hat sich ein Zwischenfall ereignet. Es gibt Berichte über eine Explosion. Augenzeugen wollen eine Detonation gehört hätten.

Die Explosion vor der US-Botschaft in Peking ist nach Polizeiangaben durch einen kleinen Sprengsatz ausgelöst worden. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Bombenleger dabei selbst an der Hand. Der 26-Jährige sei nicht in Lebensgefahr. Er habe den Sprengsatz vermutlich aus Feuerwerksmaterial selbst zusammengebaut, teilte die Polizei mit.