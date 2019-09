In Rekordzeit erbaut : Chinas Staatschef Xi Jinping eröffnet neuen Mega-Flughafen in Peking

Chinas Staatschef Xi Jinping eröffnet neuen Mega-Flughafen in Peking

In Rekordzeit erbaut

Der westliche Kontrollturm und das Terminalgebäude des neu gebauten Daxing International Airport in Peking. Foto: dpa/Zhang Chenlin

Peking „Berlin kann von Peking lernen“, heißt es. Pünktlich zum 70. Geburtstag der Volksrepublik ist der neue, gigantische Flughafen in Chinas Hauptstadt fertig. Ein Symbol für Chinas Leistungsfähigkeit.

Nach nur vier Jahren Bauzeit ist in Peking der neue internationale Flughafen in Betrieb genommen worden. Auf der Feier verkündete Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich die Eröffnung des Mega-Airports. Der Flughafen in Daxing rund 50 Kilometer südlich der Innenstadt ist nach Gebäudefläche der größte Flughafen der Welt. Er soll bis 2021 rund 45 Millionen Passagiere im Jahr transportieren und später auf 100 Millionen erweitert werden.