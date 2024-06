Patenkind von König Charles heiratet Prinz Harry kommt wohl nicht zur Hochzeit des Jahres in England

Hugh Grosvenor mag zwar, wie der Engländer sagt, mit einem Silberlöffel im Mund geboren sein, aber sein Vater hat dafür gesorgt, dass er mit beiden Beinen auf dem Boden blieb. Erzogen wurde er in der lokalen staatlichen Grundschule und später auf einer Privatschule nahe dem Familiensitz Eaton Hall in der Grafschaft Cheshire, sodass er jeden Tag zu Hause schlafen konnte. Hugh und seine Schwestern wurden ferngehalten von Bällen der Standesgenossen und von Partys des Londoner Jetsets. Der sechste Herzog nahm seinen Stammhalter mit zu einem Drogenrehabilitationszentrum, um ihm zu zeigen, was Heroin anrichten kann, und die Lektion scheint gewirkt zu haben, denn im Gegensatz zu anderen Jung-Aristos hat man bei Hugh nie von Drogengeschichten gehört. Als Bräutigam zeigt er sich in Chester ganz von seiner patriarchalischen Seite. Er hat die Dekoration der Stadt durch 100.000 Blumen finanziert und spendiert an seinem Hochzeitstag jedem in Chester ein Gratis-Eis.