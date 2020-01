Auf dem Weg nach Washington : Passagier randaliert in Flugzeug und prügelt sich bei Festnahme

Die Maschine konnte sicher landen. Foto: dpa/Robert Michael

Newark Ein Passagier hat an Bord eines US-Flugzeugs randaliert und die Flugbegleitung tätlich angegriffen. Der Gewaltausbruch hörte aber nicht an Bord auf - am Ende gab es sechs Verletzte.

Bei seiner Festnahme am Flughafen der Stadt Newark im US-Staat New Jersey habe er sich dann eine Schlägerei mit Beamten geliefert, berichteten Medien. Der Mann müsse sich nun wegen schwerer Körperverletzung und anderer Vergehen verantworten.

Alles habe damit angefangen, dass der Verdächtige beim Flug von Washington nach Newark plötzlich zum Cockpit gesprintet sei und an die Tür gehämmert habe, sagte ein Fluggast dem Sender NBC. Dann sei er auf ein Crewmitglied losgegangen, das einschreiten wollte. Andere Passagiere eilten zu Hilfe und brachten die Situation unter Kontrolle.

Bei der Landung in Newark sei der Mann auf Beamte losgegangen, die ihn an der Flugzeugtreppe festnehmen wollten. Dabei stürzten die Ordnungshüter von den Stufen auf die Rollbahn, wie Behördensprecher Scott Ladd der Nachrichtenwebsite NJ.com mitteilte. Sechs Beamte wurden verletzt, einer erlitt einen vierfachen Rippenbruch. Letztlich konnte der Randalierer überwältigt werden. „Der Herr weiß, was passiert wäre, wenn er tatsächlich ins Cockpit gelangt wäre“, sagte Passagier Mike Egbert.

(lukra/dpa)