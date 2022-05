Ohne Flugerfahrung : Passagier landet Kleinflugzeug in Florida nach Gesundheitsproblem des Piloten

Passagier landet Kleinflugzeug in Florida nach Gesundheitsproblem des Piloten

Miami Bei einem Flug mit einem Kleinflugzeug über Florida kam es bei dem Piloten zu gesundheitlichen Problemen. Weil dieser die Maschine nicht mehr steuern konnte, griff ein Passagier ein, der die Cessna 208 ohne Flugerfahrung sicher landen konnte.

Der Mann landete die einmotorige Maschine vom Typ Cessna 208 am Dienstag auf dem internationalen Flughafen von Palm Beach, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Er hatte zuvor per Funk die Flugsicherung kontaktiert und mit ruhiger Stimme seine dramatische Lage geschildert.