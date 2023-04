Pascale Bernheims Reisen durch die Welt Auf der Suche nach den verlorenen Klavieren jüdischer Familien

Über die Frage nach dem bewegendsten Moment ihrer Arbeit muss Pascale Bernheim erst einmal nachdenken. Denn große Gefühle begleiten jede Suche nach den Instrumenten, die jüdischen Familien unter der NS-Besatzung in Frankreich entrissen wurden. Dann berichtet die 62-Jährige von der Rumpelkammer unter einer Treppe im Warschauer Nationalmuseum, in der Museumsmitarbeiter während des Zweiten Weltkrieges eine Stradivari vor den Nazis versteckten. „Die Tatsache, dass dieses Versteck noch so erhalten war wie damals, hat mich sehr berührt.“ Denn schließlich war Warschau fast völlig zerstört worden und die Spur der wertvollen Geige, die die Nazis 1944 entdeckt hatten, verlor sich nach Kriegsende.