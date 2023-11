Flüsse Aa und Liane Sieben Verletzte bei Hochwasser in Nordfrankreich

Wie Innenminister Gérald Darmanin am Dienstagmorgen mitteilte, rückten in der Nacht über 1500 Feuerwehrleute zu mehr als 600 Einsätzen aus. Für das Département Pas-de-Calais war am Montag die höchste Unwetterwarnstufe Rot wegen drohenden Hochwassers ausgerufen worden. Nach heftigen Niederschlägen in der Nacht kam es entlang der Flussläufe Aa und Liane zu Überflutungen.