Nach Partygate-Bericht : Vernichtende Titelseiten für Boris Johnson

London Die britische Presse geizt nicht mit Kritik am englischen Premier nach der Veröffentlichung eines Berichts zu Lockdown-Partys am Regierungssitz. „Null Scham“ titelte etwa der „Mirror“.

Nach der Veröffentlichung des Berichts zu Lockdown-Partys in der Downing Street sieht der britische Premier Boris Johnson sich harscher Kritik in der britischen Presse gegenüber. „Führungsversagen“ titelte die „Metro“ am Dienstag, während der „Mirror“ dem Regierungschef „Null Scham“ vorwirft.