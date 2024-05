Überfall auf Harry Winston-Store in Paris „Juwelier der Stars“ erneut Opfer von Millionenraub

Ein Mitarbeiter des Geschäfts sagte am Telefon, der Juwelierladen sei am Samstag überfallen worden. Dann legte er auf, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Luxusboutique wurde abgeriegelt, Ermittler gingen am Samstagnachmittag ein und aus. Die Pariser Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, gab als Ort des Überfalls die Avenue Montaigne an. Dort betreibt Harry Winston seinen glamourösen Laden, der nur nach Vereinbarung geöffnet hat. Die Staatsanwaltschaft wollte aber nicht bestätigen, dass der Juwelier das Ziel des Überfalls war.