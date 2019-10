„Fürchterliche Attacke“ : Mitarbeiter tötet vier Beamte bei Messerangriff in Pariser Polizei-Hauptquartier

Paris Sirenengeheul in der Pariser Innenstadt, Straßen werden abgesperrt, Polizisten stehen unter Schock: Vier ihrer Kollegen wurden laut Medien von einem Angreifer im Hauptquartier der Polizei getötet. Der Täter wurde erschossen.

Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind insgesamt fünf Menschen getötet worden - vier Polizisten und der Angreifer. Das berichteten die Nachrichtensender BFMTV und Franceinfo am Donnerstag. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo bestätigte, bei dem Angriff seien „mehrere Polizisten“ ums Leben gekommen. Die Sozialistin sprach von einer „fürchterlichen Attacke“.

Nach dem Angriff machte Innenminister Christophe Castaner nähere Angaben zum mutmaßlichen Täter. Der Mann sei ein 45 Jahre alter Angestellter in der Verwaltung gewesen und zuvor nie negativ aufgefallen, sagte Castaner am Donnerstag vor der Polizeistation. Der mutmaßliche Täter habe seit 2003 in der Polizeipräfektur gearbeitet.

Der Bereich um die Präfektur in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame wurde weiträumig abgesperrt. Auch Anwohner wurden nicht mehr durchgelassen. Die Metrostation Cité in der Innenstadt war geschlossen.

Erst am Mittwoch hatten Tausende Polizisten in Paris für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem „Marsch der Wut“ im Osten der Hauptstadt aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren, der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police, waren in Paris rund 27 000 Polizisten auf die Straßen gegangen. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, gab es in der Polizei seit Jahresbeginn rund 50 Suizide.