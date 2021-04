Schütze auf der Flucht : Toter und Verletzter durch Schüsse vor Krankenhaus in Paris

Paris Rettungskräften zufolge sind in Paris zwei Menschen in der Nähe eines Krankenhauses mit Schüssen angegriffen worden. Eines der Opfer überlebte nicht, das zweite wurde schwer verletzt.

In Paris ist mindestens ein Mensch in der Nähe eines Krankenhauses durch Schüsse getötet worden. Eine weitere Person sei am frühen Montagnachmittag verletzt worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Paris.