Rassismus als mögliches Tatmotiv Drei Tote und mehrere Verletzte durch Schüsse in Paris

Nach Angaben der Bürgermeisterin des 10. Pariser Arrondissements, Alexandra Cordebard, fielen die Schüsse in einem kurdischen Kulturzentrum, einem Restaurant und einem Friseur in einer belebten Straße mit Geschäften und Restaurants nahe dem Bahnhof Gare de l'Est. Das wirkliche Tatmotiv sei noch nicht geklärt, sagte Cordebard, während in der Nähe eine Menge in Sprechchören den türkischen Staat und Präsident Recep Tayyip Erdogan für die Schüsse verantwortlich machte. Das türkische Militär kämpft in der Türkei und im Norden des Iraks gegen kurdische Extremisten, die mit der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden sind. Zudem hat das Militär vor kurzem Ziele syrischer Kurden im Norden von Syrien angegriffen.