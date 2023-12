Vier Jahre nach dem Brand Die Rückkehr der Dame

Von unten sind seine goldenen Flügel hinter dem Gerüst nicht zu erkennen. Doch seit Mitte Dezember thront ein neuer Hahn in 96 Metern Höhe auf dem Vierungsturm der Kathedrale Notre-Dame. Auf jenem Turm also, der beim Brand des Gotteshauses am 15. April 2019 wie ein Feuerpfeil herabgestürzt war. Viereinhalb Jahre später ragt die Spitze wieder in den Pariser Himmel. Nachdem der alte Hahn durch das Flammeninferno in Mitleidenschaft gezogen worden war, entwarf Chefarchitekt Philippe Villeneuve eine neue Figur. Die Flügel des Symboltiers erinnern an Flammen. Und daran, dass der Kirchenbau aus der Brandkatastrophe wieder aufersteht „wie der Phönix aus der Asche“, wie Villeneuve selbst sagt.