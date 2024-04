Auswirkungen auf großes Event Seine in Paris tritt über die Ufer – höchster Pegelstand am Samstagabend erwartet

Auswirkungen hat das Hochwasser der Seine auch auf den am Sonntag organisierten Marathon in Paris mit erwarteten 54 000 Läuferinnen und Läufern. Die Route muss leicht angepasst werden, denn statt unten am Ufer entlang müssen die Sportler auf die höhergelegenen Straßen an der Seine ausweichen, teilte die Stadt mit.