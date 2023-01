Bahnhof Gare du Nord Offenbar mehrere Verletzte bei Messerangriff in Paris

Frankreichs Innenminister hat den Einsatzkräften gedankt. Gérald Darmanin schrieb am Mittwoch auf Twitter: „Danke an die Sicherheitskräfte für ihre effiziente und mutige Reaktion“. Der Mann sei schnell „neutralisiert“ worden, so der Minister weiter. „Neutraliser“ kann im Französischen unter anderem „ausschalten“ oder „töten“ heißen.