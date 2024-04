Vier Meter lang Mysteriöser Tunnel nahe einem Gefängnis in Paris entdeckt

Bei routinemäßigen Elektroarbeiten ist im Süden von Paris nahe einem Gefängnis ein mysteriöser Tunnel entdeckt worden. Ein Techniker des Versorgers Enedis sei rund 450 Meter von der Haftanstalt entfernt auf den im Bau befindlichen unterirdischen Gang gestoßen, hieß es am Mittwoch aus Polizeikreisen. Am Fundort in der französischen Hauptstadt befanden sich demnach auch Säcke voller Schutt und ein Bett.