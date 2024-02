Paris Mann hilft bei Geburt auf Gehweg – Kind erhält seinen Namen

Nach einer Spontangeburt auf einem Bürgersteig bei Paris hat die glückliche Mutter ihrem Sohn den Namen des Mannes gegeben, der ihr mit kühlem Kopf bei der Geburt geholfen hat. Die 34-Jährige wurde auf der Straße von den Wehen überrascht und krümmte sich vor Schmerzen auf einer Verkehrsinsel, als der Mann mit dem Auto vorbeikam, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Mittwoch. Der ehemalige algerische Feuerwehrmann, der sich ohne Papiere in Frankreich aufhält, stoppte sofort. Er assistierte der 45-Jährigen bei der Geburt, bis er das Neugeborene in den Armen hielt.