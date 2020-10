Täter wurde angeschossen : Mann in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet

Mann in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet

In der Nähe von Paris wurde offenbar ein Mann auf offener Straße enthauptet. Foto: AP/Michel Euler

Paris In der Nähe von Paris ist ein Mann Berichten zufolge enthauptet worden. Der Vorfall ereignete sich auf offener Straße. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

Nach der Enthauptung eines Mannes in der Nähe von Paris haben die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Man ermittle unter anderem wegen Mordes mit Terrorhintergrund, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Paris.