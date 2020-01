Beauftragter für Wiederaufbau in Paris : „Notre-Dame ist immer noch in Gefahr und noch nicht gerettet“

Paris Der Beauftragte der französischen Regierung für den Wiederaufbau von Notre-Dame sieht die Pariser Kathedrale noch nicht als gerettet an. Sorgen machen ihm die Gewölbe des Gotteshauses.

Es sei "zu früh", das zu sagen; Notre-Dame sei "immer noch in Gefahr", sagte Ex-General Jean-Louis Georgelin am Sonntag im Interview mit mehreren französischen Medien. Er sei zwar zuversichtlich, doch es gelte weiter, den Zustand der Gewölbe im Auge zu behalten.

Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt war im April 2019 durch einen Großbrand stark beschädigt worden, der mutmaßlich durch Dacharbeiten ausgelöst wurde. Der hölzerne Dachstuhl aus dem Mittelalter, Teil der Deckengewölbe sowie der Dachreiter aus dem 19. Jahrhundert wurden zerstört. Staatspräsident Emmanuel kündigte noch in der Brandnacht einen Wiederaufbau bis 2024 an. Kurz darauf ernannte er Georgelin zu seinem Beauftragten für die Restaurierung.

Die Sicherungsarbeiten an dem Unesco-Welterbe dauern an; als nächstes sollen die Baugerüste von vor dem Brand abgebaut werden. Das komplexe Manöver gilt als gefährlich für die Statik der Gewölbe. Der eigentliche Wiederaufbau soll 2021 beginnen. Knapp eine Milliarde Euro von insgesamt 320.000 Spendern sind dafür zugesagt.

Brand in Notre-Dame gelöscht : Fachleute entdecken „Schwachstellen“ an Kathedrale

Derweil wird eine Torte mit der Rosette der Kathedrale zum Verkaufsschlager in Paris. Wie die Zeitung "Huffington Post" (französische Ausgabe) am Wochenende berichtete, hat Nina Metayer, Konditorin des Jahres 2017, bislang 200 Exemplare der Hommage an die Kathedrale gebacken. Über Instagram teilte sie mit, für dieses Wochenende sei sie ausverkauft. Erst am kommenden Wochenende gebe es neue in ihrer Konditorei in der Pariser Rue Oberkampf.