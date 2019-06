Erster Gottesdienst seit Großbrand : Gläubige feiern Messe in Notre-Dame mit Schutzhelmen

Gläubige feiern Messe in Notre-Dame mit Schutzhelmen

Die Teilnehmer der ersten Messe nach dem Brand in Notre-Dame. Foto: REUTERS/POOL

Paris In der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat am Samstagabend der erste Gottesdienst seit dem verheerenden Brand vor zwei Monaten stattgefunden. Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit leitete die Messe, zu der etwa 30 geladene Teilnehmer gekommen waren.

Aus Sicherheitsgründen trugen alle weiße Schutzhelme und die Messe wurde in einer weitgehend unbeschädigten Seitenkapelle gefeiert. Anlass der Feier war das jährliche Fest der Altarweihe der Kathedrale.

"Wir feiern heute mit großen Emotionen die Weihe der Kathedrale", sagte Aupetit zu Beginn. Normalerweise wären aus diesem Anlass große Mengen von Gläubigen anwesend. "Aber wir sind zutiefst glücklich, hier die Messe feiern zu können." Dies sei auch eine Botschaft der Hoffnung und der Dankbarkeit an alle, die betrübt seien über das, was der Kathedrale widerfahren sei, dem Zeichen der französischen Nation und des christlichen Glaubens, so der Erzbischof.