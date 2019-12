„Es geht ihnen gut“ : Frau bringt mitten im Streikchaos Kind in Pariser Vorstadtzug zur Welt

Pendler stehen an einem Regionalzug der SNCF im Pariser Bahnhof Gare du Nord. Foto: AFP/ALAIN JOCARD

Paris Seit Tagen herrscht in der französischen Hauptstadt Verkehrschaos. Grund sind die Streiks von Gewerkschaften gegen die geplante Rentenreform. Viele Züge fallen aus. Eine frisch gebackene Mutter wird sich nun wohl für immer an die Streiks erinnern.

Mitten im Pariser Streikchaos hat eine Frau Berichten zufolge ein Kind in einem Vorstadtzug auf die Welt gebracht. „Sie hatte Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Einer unserer Mitarbeiter vor Ort riet ihr, nicht mit dem Zug zu fahren, aber sie bestand darauf“, teilte die französische Staatsbahn SNCF der Zeitung „Le Figaro“ am Mittwochabend mit.

Die Frau sei am Nachmittag am Pariser Bahnhof Gare de Lyon eingestiegen, einige Stationen etwas außerhalb der Stadt sei ihre Fruchtblase geplatzt. Der Zug hielt an, und die Frau brachte ihr Kind zur Welt, wie die Zeitung weiter berichtete. „Mutter und Kind geht es gut“, schrieb die SNCF auch auf Twitter.

En effet, une petite fille est née à bord d’un de nos trains. La mère et l’enfant ont été pris en charge et se portent bien :)

En effet, une petite fille est née à bord d'un de nos trains. La mère et l'enfant ont été pris en charge et se portent bien :)

Nous remercions les différents intervenants et les clients qui ont permis une prise en charge rapide et dans le calme. — RER D SNCF (@RERD_SNCF) December 11, 2019

Dass Kinder in den Zügen des Pariser Nahverkehrsnetzes geboren werden, kommt immer wieder vor. In der Regel können diese dann bis zu ihrem 25. Geburtstag kostenlos mit den Zügen in der Hauptstadt fahren.

Derzeit herrscht in Paris wegen des Streiks gegen die Rentenreform Verkehrschaos - zahlreiche Züge fallen aus, etliche Metrolinien werden nicht bedient. Die Störungen dauern seit einer Woche an und zehren an den Kräften der Pariser.

Trotzdem werden an diesem Donnerstag neue Proteste und Streiks erwartet. Gewerkschaften haben zu Aktionen im ganzen Land und einer Demonstration in Paris aufgerufen. Im Fernverkehr und im Pariser Nahverkehr soll es wieder massive Behinderungen geben. Premier Édouard Philippe hatte die Rentenreformpläne am Mittwoch vorgestellt und vor allem bei den Übergangsfristen Zugeständnisse gemacht. Die Gewerkschaften liefen jedoch Sturm gegen die Pläne.

Mit der Reform wollen Staatspräsident Emmanuel Macron und die Mitte-Regierung die Zersplitterung in 42 Renten-Einzelsysteme, von denen einige zahlreiche Sonderrechte und Privilegien mit sich bringen, beenden und Menschen auch dazu bringen, länger zu arbeiten.

Philippe kündigte bei einer mit Spannung erwarteten Präsentation an, dass der erste Jahrgang, der von dem neuen System betroffen sein wird, der Geburtsjahrgang 1975 sein wird. Für Mitglieder in Spezialkassen wie etwa Eisenbahner gelten die neuen Regelungen teils noch später. Zuvor war davon die Rede, dass die Reform für Beschäftigte vom Jahrgang 1963 an gelten soll. Es handelt sich damit um eine bedeutende Verschiebung. An am Kern der Reform - der Schaffung eines einheitlichen Systems für alle - hielt die Regierung fest.

Der Premier bekräftigte am Abend noch einmal, dass er die Reform für richtig hält. „Ich denke, dass alle gewinnen“, sagte er im französischen Fernsehen. Gleichzeitig ging er einen Schritt auf die Gewerkschaften zu. Er sei entschlossen, aber offen, sagte er. Er habe den Gewerkschaften mitgeteilt, dass es eine Reihe von Punkten gebe, bei denen man die Reform gemeinsam verbessern könne. Die Franzosen wüssten aber sehr wohl, dass sie ein wenig länger arbeiten müssten, so Philippe.

Der Generalsekretär des eher gemäßigten Gewerkschaftsbunds CFDT, Laurent Berger, bekräftigte seine Kritik am sogenannten Gleichgewichtsalter. Philippe hatte angekündigt, dass die Franzosen schrittweise mit einer Bonus-Malus-Regelung dazu ermuntert werden sollen, mit 64 Jahren in Rente zu gehen, um sicherzustellen, dass sie volle Bezüge erhalten. Das gesetzliche Renteneintrittsalter von 62 bleibt allerdings erhalten. Laurent forderte die Regierung auf, diese Regelung zurückzunehmen und rief die Mitglieder zur Teilnahme am Massenprotest am kommenden Dienstag auf.

(hebu/dpa)