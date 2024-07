Vor Pariser Fußballstadion Flasche zu, Korken drauf – ein Extremkünstler und seine Riesenflasche

Die Performance sei seine Art und Weise, an der Olympiade teilzunehmen. Er werde den Lärm im Stadion hören, die Momente der Freude und der Enttäuschung, wie er unter anderem dem französischen Radiosender France Info sagte. In dem Stadion finden vor allem Leichtathletik-Wettkämpfe statt. Mit seiner Aktion will er vor allem aufzeigen, dass viele Menschen ihr Leben in den sozialen Netzwerken verbringen. Und dabei beobachtet werden, aber letztlich doch isoliert sind. Die Glasflasche soll dabei für die Blase der sozialen Netzwerke stehen.