Mit Geländewagen gerammt Diebe überfallen Luxusboutique im Zentrum von Paris

In Paris haben Einbrecher ein Geschäft der Luxus-Modemarke Chanel in der Nähe der berühmten Champs-Elysées überfallen. Der Einbruch ereignete sich nach Polizeiangaben am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Avenue Montaigne, einer Straße mit teuren Geschäften. Die Täter hätten mit einem Geländewagen die Schaufensterscheibe des Geschäfts durchbrochen, sagte ein Ermittler der Nachrichtenagentur AFP. Sie packten ihre Beute in ein zweites Auto, zündeten das erste Auto an und flüchteten vom Tatort.