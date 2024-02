Rost am Wahrzeichen befrüchtet Personal streikt aus Sorge um Eiffelturm

Groß ist der Frust bei Touristen in Paris, die am Donnerstag im Nieselregen am verschlossenen Einlass des Eiffelturms stehen. Keine Warteschlangen wie üblich, sondern Leuchtschilder, auf denen es in verschiedenen Sprachen heißt: „Wegen eines Streiks ist der Eiffelturm geschlossen, wir entschuldigen uns“. Schon den vierten Tag in Folge ist das Wahrzeichen, das im vergangenen Jahr 6,3 Millionen Besucher anlockte, nicht zugänglich. Stattdessen demonstrieren Dutzende Beschäftigte des Eiffelturms am Morgen lautstark am Fuße des Bauwerks. Anders als bei vielen Streiks geht es den Angestellten nicht um eine Lohnerhöhung, vielmehr fordern sie einen besseren Unterhalt der Sehenswürdigkeit, die die Pariser auch liebevoll „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) nennen.