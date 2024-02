„Mehr oder weniger SUV in Paris?“ Paris startet Abstimmung über Verdreifachung von SUV-Parkgebühren

In Paris hat am Sonntag eine Bürgerbefragung zur Erhöhung der Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen begonnen. Rund 1,3 Millionen Einwohner der Hauptstadt sind zu der Abstimmung unter dem Motto „Mehr oder weniger SUV in Paris?“ aufgerufen. Nach dem Plan der Stadtverwaltung soll für SUV und andere schwere Autos schon eine Stunde Parken im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten, in den Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro. Das Ergebnis der Befragung wird für den späten Sonntagabend erwartet.