Paris als Hauptstadt der Uhrendiebe Jagd auf die Rolex

Die Polizei macht einen Auftraggeber und einen Logistiker aus, der dann die Handlager für den Überfall anstellt. Ende September will die Bande einen Restaurantbesitzer überfallen, der eine Patek Philippe für 250.000 Euro am Handgelenk trägt. Die beiden Drahtzieher werden aber vorher festgenommen und hüllen sich seither in Schweigen. Die Männer passen in das Profil der Uhrendiebe, die Paris und seine reichen Vororte im Westen seit Jahren unsicher machen. Meist handelt es sich um Männer in den Zwanzigern, die oft aus den Problemvierteln der Hauptstadt oder den ärmlichen Vororten kommen und gewalttätig sind. „Kriminelle, die fähig sind, ein menschliches Wesen auf den Wert der Uhr zu reduzieren, die es am Handgelenk trägt“, sagt Polizeikommissar Julien Herbaut, Chef der Gebietssicherheit von Paris, der Zeitung „Le Monde“.