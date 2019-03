Taucherparadies : In Polen entsteht der tiefste Pool der Welt

Diese Computergrafik zeigt den Entwuft des Beckens. Foto: dpa/-

Warschau In der Nähe von Warschau wird gerade an einem Weltrekord gebaggert. Das tiefste Schwimmbecken der Erde soll Taucher aus aller Welt nach Polen locken. Es droht allerdings bereits Konkurrenz aus Großbritannien.

Der tiefste Pool der Welt soll in Polen entstehen. Nahe der Hauptstadt Warschau schaffen Bagger bereits Platz für ein Mega-Becken, das 45 Meter tief in den Abgrund reichen soll. „Natürlich ist unser Pool der tiefste der Welt“, sagte Manager Bartosz Wiecek von der Firma „Flyspot“ stolz, die in das Tauchparadies für Anfänger und Profis investiert. Mit 8000 Kubikmetern Fassungsvermögen soll das Becken darüber hinaus auch das weltweit größte sein, wie die Firma angibt.

Den Titel als tiefstes Becken der Welt will das polnische Tauchparadies, „Deepspot“ genannt, vom Herbst an dem 40 Meter tiefen „Y-40 The Deep Joy“ im italienischen Padua streitig machen. Schon 2019 ist die Eröffnung des neues Riesenpools im knapp 50 Kilometer südwestlich von Warschau gelegenem Mszczonow geplant.

Lange könnte sich Polen vielleicht nicht an dem Titel erfreuen. Ein 50 Meter tiefer Pool in Großbritannien werde zur Konkurrenz, heißt es in Berichten. Er soll nur wenig später eröffnet werden und den polnischen Bau um 5 Meter übertrumpfen.

Die Grafik verdeutlicht die Tiefe des Beckens. Foto: dpa/-

Dem schenkt Wiecek allerdings keinen Glauben: Die Briten kündigten schon seit Jahren die Eröffnung an, sagte er der Deutsche Presse-Agentur und lachte. Der Pole hat nachforschen lassen und meinte: Bisher sei an der britischen Baustelle statt eines tiefen Beckens nur Rasenfläche zu sehen.

