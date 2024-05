Opfer der „Schärfe“-Mutproben Schüler stirbt nach Verzehr von scharfem Tortilla-Chip

Ein Zehntklässler aus Worcester (Bundesstaat Massachusetts) war am 1. September 2023 gestorben, nachdem er im Rahmen einer Mutprobe in sozialen Netzwerken einen Chip der US-Firma Paqui verzehrt hatte. Der Chip enthält Carolina Reaper, eine der schärfsten Chili-Sorten der Welt und wird einzeln für etwa zehn Dollar pro Stück verkauft. Er war in Folie eingewickelt in einer sargförmigen Schachtel geliefert worden. Darauf stand die Warnung, dass er für das „Vergnügen von intensiver Hitze und Schmerz“ bestimmt sei. Das Produkt solle nur für Erwachsene verzehrt und von Kindern ferngehalten werden.