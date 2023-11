Aschewolke bis zu 15 Kilometer hoch Vulkanausbruch in Papua-Neuguinea klingt ab

Der Ausbruch des höchsten Vulkans in Papua-Neuguinea ist am Dienstag abgeklungen. Immer noch stieg Asche in den Himmel und fiel auf Dächer in der Umgebung, aber die Behörden senkten die Alarmstufe von 4 auf 3, was eine mäßige bis starke Eruption bedeutet. Die Eruption des Ulawuns auf der Insel New Britain begann am Montagnachmittag, als Asche bis zu 15 Kilometer in die Höhe stieg.