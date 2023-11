Keine Lungenentzündung Papst hat „sehr akute, ansteckende Bronchitis“

Papst Franziskus leidet nach eigenen Angaben an einer „sehr akuten, ansteckenden Bronchitis“. „Gott sei Dank war es keine Lungenentzündung“, sagte der 86-Jährige am Donnerstag zu Beginn einer Audienz mit Teilnehmern eines Symposiums über Ethik im Gesundheitswesen. Der Vatikan hatte zuvor bekannt gegeben, Franziskus habe eine Lungenentzündung. Er begründete seine abgesagte Teilnahme an der UN-Klimakonferenz in Dubai, zu der er am morgigen Freitag hätte reisen sollen. „Der Grund dafür ist, dass es dort sehr heiß ist“ und man schnell zwischen der Hitze draußen und heruntergekühlten Räumen wechsle, sagte Franziskus seinen Zuhörern.