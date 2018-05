Papst Franziskus ernennt 14 neue Kardinäle

Papst Franziskus bei der Pfingstmesse in Rom. Foto: dpa/Gregorio Borgia

Rom Papst Franziskus hat überraschend angekündigt, dass er im Juni 14 neue Kardinäle ernennen wird. in Kandidat aus dem deutschsprachigen Raum ist nicht darunter.

Die 14 Geistlichen erhalten am 29. Juni in Rom den Kardinalspurpur, wie das Kirchenoberhaupt am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz mitteilte.