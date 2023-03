10 Jahre im Amt Die kuriosesten Momente von Papst Franziskus

Am 13. März 2023 ist Papst Franziskus bereits seit zehn Jahren im Amt. In dieser Zeit gingen viele seiner Worte und Gesten um die Welt. Diese Momente blieben besonders in Erinnerung.

Im November 2018 wurde Papst Franziskus während seiner wöchentlichen Generalaudienz im Vatikan „gestört“: Ein Junge war nach vorne gekommen und wollte neben ihm mit einem Mitglied der Schweizergarde spielen. Das brachte den Papst und Erzbischof Georg Gaenswein zum Lachen.