Papst Franziskus besucht Irak : Besuch an der geschundenen Wiege der Menschheit

Ein Polizist steht an der chaldäisch-katholischen Kirche St. Joseph in Bagdad neben einem Bild von Papst Franziskus. Foto: dpa/Ameer Al Mohammedaw

Rom Bisher hat noch nie ein Oberhaupt der katholischen Kirche den Irak besucht. Am Freitag reist Papst Franziskus erstmals in das von Gewalt und Korruption gezeichnete Land.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist Papst Franziskus nicht mehr ins Ausland gereist. An diesem Freitag fliegt das Oberhaupt der katholischen Kirche zu einem viertägigen Pastoralbesuch in den Irak. Kein Papst hat das Land an den Flüssen Euphrat und Tigris je besucht, Johannes Paul II. hatte im Jahr 2000 eine Visite geplant, die der damalige Diktator Saddam Hussein nicht genehmigte. Auch der Besuch von Franziskus steht wegen der Sicherheitslage bis zuletzt auf wackeligen Füßen. Korruption, aber vor allem Gewalt fundamentalistischer Gruppen beeinträchtigen die Entwicklung des Landes. Am 21. Januar forderte ein Bombenanschlag in Bagdad 32 Todesopfer, Mitte Februar gab es einen Raketenangriff auf den Flughafen Erbil, wo auch Franziskus landen soll. Trotz allem wird der Papst an diesem Freitag in der Hauptstadt erwartet.

Die Regierung bietet 10.000 Polizei- und Sicherheitsbeamte für den Besuch von Franziskus auf. Im Internet haben religiöse Fanatiker bereits gegen den Besuch des 84-Jährigen protestiert. „Alles, was aus dem Westen kommt, ist für diese Fundamentalisten ein Kreuzzug“, sagt Bashar Warda, katholischer Erzbischof von Erbil im Nordirak. „In den Augen der Fundamentalisten ist der Papst der König der Kreuzfahrer, der das Land als Missionar besucht.“ Der Vatikan beabsichtigt freilich eine andere Botschaft mit der einmaligen Visite. Zum Einen soll der Papst den nur noch wenigen verbliebenen Christen im Irak Mut zusprechen. Vor der militärischen Invasion der USA im Jahr 2003 lebten 1,5 Millionen Christen im Irak, nach der Schreckensherrschaft des Islamischen Staates zwischen 2014 und 2017 sind es heutigen Schätzungen zufolge nur noch 300.000, die meisten flüchteten ins Ausland.

Zweiter Schwerpunkt der Reise sollen die Versöhnung und der Dialog der Religionen sein, das Motto der Fahrt lautet „Ihr seid alle Brüder“. So kommt Franziskus schon am zweiten Tag mit dem schiitischen Großayatollah Ali al-Sistani zusammen, die Begegnung findet in der „heiligen Stadt“ der irakischen Schiiten Nadschaf statt. Vor zwei Jahren war Franziskus bereits als erster Papst auf die arabische Halbinsel nach Abu Dhabi gereist und hatte mit sunnitischen Religionsführern ein gemeinsames Dokument veröffentlicht. Die irakischen Christen erhoffen sich vom Besuch eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen im Land. „Die Menschen im Irak wissen wenig über uns“, sagt Erzbischof Warda. „Wir hoffen, dass das Bewusstsein dafür wächst, dass wir keine Gäste, sondern Ur-Einwohner des Landes sind.“

