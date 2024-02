Neue Erkenntnisse zum Horrorflug Fehlende Schrauben an herausgebrochenem Teil von Pannen-Boeing

Gutachter erklärten, dass das Ausbleiben von bestimmten Schäden am Stopfen darauf hindeute, dass alle vier Schrauben schon vor dem Start der Maschine in Portland (Oregon) gefehlt hätten. In dem vorläufigen Bericht heißt es, das Flugzeug sei vor dem Zwischenfall zur Reparatur in ein Boeing-Werk in der Nähe von Seattle (Washington) gebracht worden. Dort hätten Mitarbeiter einer Zuliefererfirma fünf beschädigte Nieten in der Nähe des Türstopfens ersetzt. Dazu hätten sie die vier Schrauben zunächst entfernen müssen.