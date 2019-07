Panne bei Schweizer Armee : Kunstfliegerstaffel verfliegt sich

Kampfflugzeuge vom Typ F-5E Tiger der Schweizer Luftwaffe fliegen bei einer Flugshow in der Nähe von Meiringen in Formation (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Bieri

Bern Die Piloten der Schweizer Armee wollten einen Flugpionier mit einem Überflug über seinen Heimatort ehren. Doch die Anwohner von Langenbruck rund 45 Kilometer südlich von Basel starrten vergebens in den Himmel. Die Kunstflieger waren woanders.

Der Pilot im Leitflugzeug vom Typ Tiger F-5E habe im Anflug ein großes Festzelt gesehen und Kurs darauf genommen, sagte Armeesprecher Daniel Reist am Sonntag. Allerdings handelte es sich dabei um den Ort Mümliswil westlich von Langenbruck, wo gerade ein Jodlerfest stattfand. „Die Maschinen fliegen mit 700 Kilometern in der Stunde“, sagte Riest. „Da sind drei Kilometer nichts.“ Die Piloten hätten in den alten Maschinen keine GPS-Geräte an Bord, betonte er.