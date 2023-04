Bei Verhaftung von Terror-Kommandeur Vier Polizisten und ein Verdächtiger in Pakistan getötet

Quetta ist die Hauptstadt der Provinz Baluchistan, wo die Gewalt in jüngster Zeit zugenommen hat. Erst am Montag gingen in Quetta zwei Bomben am Straßenrand hoch. Vier Menschen wurden getötet und 22 verletzt. Die verbotene Befreiungsarmee Baluchistan reklamierte die Explosionen für sich, die offenbar Polizeifahrzeugen galten.