Seltenes Urteil in Pakistan Vergewaltigung der minderjährigen Ehefrau – Mann muss lebenslang in Haft

In der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa ist ein Mann wegen Vergewaltigung und Entführung seiner minderjährigen Ehefrau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Wie der Anwalt des Opfers der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um den ersten Fall in der konservativen Provinz im Nordwesten des Landes, bei der es zu einer Verurteilung wegen Vergewaltigung in der Ehe gekommen ist. Die Entscheidung des Gerichts sei ein wichtiger Schritt für eine Stärkung von Frauenrechten in dem Land, sagte der Anwalt weiter.