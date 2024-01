Schneiden von Haaren und Bärten nach westlicher Mode verboten Sechs Friseure vermutlich von pakistanischen Taliban erschossen

Unbekannte haben in Pakistan sechs Friseure getötet. Die Männer seien am Dienstagmorgen in verschiedenen Geschäften in der früheren Talibanhochburg Mir Ali in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa erschossen worden, sagte der örtliche Polizeichef Jamal Khan. Islamistische Extremisten in Pakistan hatten vor Jahren das Schneiden von Haaren und Bärten nach westlicher Mode verboten.