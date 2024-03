Grenze zu Afghanistan Regenfälle kosten in Pakistan Dutzende Menschen das Leben

In der Provinz Khyber Pakhtunkhwa an der Grenze zu Afghanistan wurden seit Donnerstagabend 23 regenbedingte Todesfälle gemeldet, wie die Katastrophenschutzbehörde vor Ort mitteilte. In der Provinz Belutschistan im Südwesten kamen fünf Menschen ums Leben, nachdem die Küstenstadt Gwadar überflutet worden war. Die Behörden evakuierten Menschen mit Booten aus ihren Häusern. Auch im pakistanischen Teil von Kaschmir wurden Opfer und Schäden gemeldet. Die Karakoram-Schnellstraße, die Pakistan mit China verbindet, war nach Angaben des Sprechers der Region Gilgit Baltistan, Faizullah Faraq, noch immer an einigen Stellen durch Erdrutsche blockiert.