Nach heftigem Monsunregen : Zahl der Hochwasser-Toten in Pakistan steigt auf mehr als 1060

Islamabad Von Sturzfluten hinfortgerissene Dörfer, zerstörte Ernten, verwüstete Häuser und Stromausfälle: Pakistan ächzt unter Überschwemmungen, eine ranghohe Funktionärin spricht von einer Klimakatastrophe.

Durch schwere Überschwemmungen infolge ungewöhnlich früh und heftig einsetzender Monsunregen in Pakistan sind inzwischen mehr als 1000 Menschen umgekommen. Die Katastrophenschutzbehörde teilte am Sonntag mit, es seien weitere Todesfälle aus verschiedenen Provinzen gemeldet worden. Seit Mitte Juni haben damit mindestens 1061 Menschen ihr Leben verloren.

Die Sturzfluten nach heftigen Regenfällen rissen ganze Dörfer mit sich und zerstörten Ernten. Soldaten und Rettungskräfte versorgten Zehntausende Menschen, die aus ihren Häusern fliehen mussten, mit Lebensmitteln. Die Armee meldete zudem, dass sie 22 Touristen, die in einem Tal im Norden des Landes eingeschlossen waren, per Flugzeug in Sicherheit gebracht habe.

Dramatisch war die Situation in der Provinz Khyber Pakthtunkhwa im Nordwesten Pakistans, wo vor allem in den Bezirken Charsadda und Nowshehra Zehntausende Menschen aus ihren Häusern geholt wurden und in Notunterkünften in staatlichen Einrichtungen unterkamen. Viele hätten ihr Notlager einfach am Straßenrand aufgeschlagen, berichtete Kamran Bangash, ein Sprecher der Provinzregierung.