Wohngebiet zerstört : Mindestens 80 Tote bei Absturz von Passagierflugzeug in Pakistan

Karatschi/Islamabad Offenbar nach technischen Problemen stürzt ein Passagierflugzeug vor dem Landeanflug in ein Wohngebiet der größten pakistanischen Stadt Karatschi. Die Bergungsarbeiten könnten mehrere Tage dauern.

Die Absturzursache war zunächst unklar. Der Pilot soll kurz zuvor einen Ausfall beider Triebwerke per Funkspruch gemeldet haben. Die Maschine mit 98 Menschen an Bord war in Lahore gestartet und auf dem Landeanflug in Karatschi.