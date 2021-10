Grenze zu Iran : Mindestens 20 Tote bei nächtlichem Erdbeben in Pakistan

Mindestens 20 Tote bei nächtlichem Erdbeben in Pakistan

Ein Anwohner besichtigt sein beschädigtes Haus nach einem schweren Erdbeben in Harnai, etwa 100 Kilometer von Quetta (Pakistan). Foto: dpa/Uncredited

Islamabad Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat viele Pakistaner im Schlaf überrascht, die in einer Region an der iranischen Grenze wohnen. Mindestens 20 Menschen starben, es gab rund 300 Verletzte.

Bei einem Erdbeben im Südwesten Pakistans sind nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und rund 300 weitere verletzt worden. Das Beben erschütterte die Provinz Baluchistan an der Grenze zum Iran in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, wie das örtliche Innenministerium mitteilte. Es erreichte demnach eine Stärke von 5,9 und überraschte viele Menschen im Schlaf. Die in den USA ansässige Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Bebens auf 5,7.