Weitere Unwetter erwartet Mindestens 29 Tote nach ungewöhnlich starken Regenfällen in Pakistan

Das bestätigten Sprecher der Rettungsbehörden vor Ort der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Opfer seien in mehreren Provinzen des Landes zu beklagen, wo es in den vergangenen Tagen zu Gewittern und heftigen Niederschlägen gekommen war. In den kommenden Tagen sind laut der meteorologischen Abteilung in dem Land weitere Unwetter zu befürchten.