Extreme Hitzewelle : Pakistan leidet erneut unter Rekordtemperaturen - bis zu 50 Grad

Islamabad Pakistan hat am Freitag erneut rekordverdächtige Temperaturen von bis zu fast 50 Grad Celsius gemeldet. Der Wetterdienst sagte ähnlich hohe Temperaturen in den kommenden Tagen voraus.

Der Höchstwert wurde nach Angaben von Meteorologen mit 49,5 Grad in Jacobabad in der Provinz Sindh gemessen. Der Wetterdienst sagte ähnlich hohe Temperaturen in den kommenden Tagen voraus.