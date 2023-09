Neun Tote in Pakistan Kinder bringen Blindgänger nach Hause – Explosion

In Pakistan haben Kinder beim Spielen einen Blindgänger entdeckt und nach Hause gebracht - dort detonierte der Sprengkörper und riss neun Menschen in den Tod. Unter den Opfern seien auch vier Kinder, teilte ein Polizeioffizier vor Ort der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Es handele sich um Angehörige derselben Familie.