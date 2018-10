Pakistan: Islamisten randalieren nach Freispruch für Christin in Pakistan

Islamabad Ihr Fall machte die Weltöffentlichkeit fassungslos: Eine Christin wird in Pakistan zum Tode verurteilt - wegen eines umstrittenen Blasphemie-Gesetzes. Nun kommt sie frei, doch das treibt Islamisten auf die Barrikaden.

Pakistans oberster Gerichtshof hat das Todesurteil gegen eine wegen Blasphemie verurteilte Christin aufgehoben. Die Richter in Islamabad hätten die sofortige Freilassung Asia Bibis angeordnet, teilte ihr Anwalt Saiful Malook am Mittwoch mit. Islamisten starteten landesweite Proteste.

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt am Main begrüßte den Mut der Richter. Behördenvertreter hätten inoffiziell mitgeteilt, dass Asia Bibi inzwischen auf freiem Fuß sei. Viele Christen und Angehörige anderer Minderheiten fürchteten nun, dass in den kommenden Tagen Islamisten ihre Gewaltdrohungen in die Tat umsetzten.