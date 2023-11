Kritik von Human Rights Watch Geplante Massenabschiebung aus Pakistan grausam

In Pakistan verlassen derzeit Zehntausende afghanische Flüchtlinge aufgrund der drohenden Abschiebewelle das Land. Die pakistanische Regierung hatte Geflüchteten ohne Aufenthaltsstatus eine Frist zur freiwilligen Ausreise bis zum 1. November gesetzt. Seit Mittwoch gehen die pakistanischen Behörden hart gegen die Geflüchteten vor. Mehrere Abschiebezentren wurden eingerichtet. Hilfsorganisationen fürchten derweil, dass viele der zurückgekehrten Familien den Winter in Lagern in der Grenzregion verbringen müssen.