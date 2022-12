Alle Geiselnehmer tot Geiselnahme in Anti-Terror-Zentrum in Pakistan beendet

Pakistanische Spezialkräfte haben am Dienstag nach zwei Tagen eine Geiselnahme in einem Anti-Terrorzentrum im Nordwesten des Landes blutig beendet. 33 Häftlinge, die als Mitglieder der pakistanischen Taliban galten und am Sonntag in dem Zentrum in Bannu Wachen überwältigten, seien getötet worden, teilte Verteidigungsminister Mohammed Asif im Parlament mit.