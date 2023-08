In der Provinz Punjab 18 Menschen verbrennen bei Busunfall in Pakistan

Multan · Ein Bus ist in Pakistan am frühen Sonntagmorgen gegen einen am Straßenrand geparkten Van geprallt und in Flammen aufgegangen, teilten Polizei und Rettungsdienste mit.

20.08.2023, 10:37 Uhr

Dieses mit einem Mobiltelefon aufgenommene Foto zeigt einen Bus-Unfall im Januar in Pakistan. (Symbolbild) Foto: dpa/---

Bei einem Busunfall in Pakistan sind mindestens 18 Menschen verbrannt. 16 weitere Menschen seien teils schwer verletzt worden, sagte ein Polizeibeamter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Der Bus stieß demnach in der Provinz Punjab im Osten des südasiatischen Landes auf einer Straße mit einem anderen Fahrzeug zusammen, das Diesel- und Benzinfässer transportierte. „Der gesamte Bus stand innerhalb von fünf Minuten in Flammen“, sagte der Polizist. „Es scheint, dass der Fahrer des Busses eingenickt ist.“ In Pakistan gibt es wegen maroder Straßen, laxer Kontrollen und einer oftmals rücksichtslosen Fahrweise immer wieder Unfälle. Häufig nehmen Busse zudem deutlich mehr Passagiere mit als zugelassen. Im Januar waren mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen, als ein Bus im Südwesten Pakistans von einer Brücke stürzte und in Flammen aufging. Dieser Artikel wurde aktualisiert.

(aku/dpa)