Zrce-Strand nahe dem Ort Novalja : Brand auf kroatischer Ferieninsel gefährdet Clubs und Partygäste

Novalja Das Feuer, das auf der Partyinsel Pag ausgebrochen ist, hat Tausende Feiernde in den Clubs am Strand gefährdet. Die Flammen sind diesen gefährlich nahe gekommen. Verletzt wurde allerdings niemand.

In einem Kiefernwald auf der kroatischen Ferieninsel Pag ist am frühen Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Flammen gefährdeten die Clubs am Zrce-Strand nahe dem Ort Novalja, der für seine Partys bekannt ist. Die Behörden brachten mehrere Tausend Menschen in Sicherheit, die dort feierten, berichteten kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei. Verletzt wurde demnach niemand. Die Flammen hatten sich rasch ausgebreitet und waren den Clubs gefährlich nahe gekommen.